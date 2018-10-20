سكرتير عام مطروح يضع إكليلا من الزهور فى الاحتفال بالذكرى الـ 76 لمعركة العلمين

شهدت مدينة العلمين، صباح اليوم "السبت" الاحتفالات بالذكرى السادسة والسبعون لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، وذلك بالمقابر الألمانية بحضور المهندس تامر سعيد سكرتير عام محافظة مطروح نائبًا عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وكلا من يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا وجون كاسن سفير بريطانيا بمصر وعدد من سفراء وممثلي الدول الاجنبية التى شاركت فى الحرب وجموع من أهالي ضحايا الحرب العالمية الثانية.



وشهدت المقابر الألمانية مظاهر الاحتفالات بمشاركة أقارب الجنود الذين شاركوا فى المعركة والتي تضم رفات 4231 قتيلا من الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء المعركة، والتى بدأت بعزف كورال، ثم عظة دينية.



كما قام سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس أركان قيادة المنطقة الشمالية العسكرية ومدير أمن مطروح وسفراء الدول المشاركة بوضع أكاليل الزهور، تلاها كلمة إحياء الذكرى، وذكر أسماء ضحايا المعركة، ثم دقيقة حداد، كما تم عزف كورال التحية وصلاة من أجل ضحايا المعركة.