سوزان نجم الدين : تعرضت لكدمات وإصابات بجسدى فى روز

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين أن جسدها تعرض لعديد من الكدمات والإصابات بسبب تصوير آخر أعمالها السينمائية "روز" والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الاخيرة.



وقالت سوزان فى تصريح لـ "صدى البلد " :تعرضت لكثير من المواقف الصعبة فى هذا العمل ولعل أصعبها مشهد حفر الخندق الذى تحاول السبايا المعتقلين الهروب منه فقد وقعت بداخله بعد انتهاء تصوير عدد من المشاهد وحاولت الاستغاثه بفريق العمل الا ان لم يسمعنى احد.



وأضافت سوزان نجم الدين قائلة : الصعوبة كانت تكمن فى عمق الخندق بالاضافة الى الاسياخ الحديدية البارزة منه والتى كادت تصيبنى فى جسدى.



يذكر ان سوزان نجم الدين حصلت على جائزة أفضل ممثلة ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية عن دورها فى فيلم "روز".