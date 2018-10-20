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رياضة

مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد على ضم دي يونج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:27 م
صدى البلد
القسم الرياضي
دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد على ضم فرينكي دي يونج لاعب اياكس أمسترادم الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع دي يونج، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتنافس عدة أندية أوروبية كبيرة علي ضم دي يونج، أبرزها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ويمتد عقد دي يونج مع أياكس حتى صيف 2022.
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