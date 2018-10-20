ترقية 1236 معلما لوظائف أعلى بجنوب سيناء

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرار رقم 239 لسنة 2018 بترقية 1236 معلم لوظائف أعلى اعتبارًا من 1 /1 /2018 بعد أن استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية الى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم (93 ) لسنة 2012.





وشمل القرار أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا من أول الشهر التالى لصدور القرار.





جاء قرار اللواء المحافظ بعد قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم ( 358 ) لسنة 2018 بتاريخ 19 /9 /2018 بشأن منح أعضاء هيئة التعليم شاغلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين شهادة الصلاحية للترقية بعد استوفوا البرامج التدريبية اللازمة.



