بيطرى الدقهلية: المحافظة خالية من إنفلونزا الطيور

أكد الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، أنه لا توجد أية حالات إنفلونزا طيور بالمحافظة، موضحا أنه يتم اتباع الطرق الآمنة بالمزارع ولدى المربين، لذلك حيث لم تسجل أى حالة إصابة بإنفلونزا الطيور حتى الآن.



وأضاف فى تصريح خاص لصدى البلد أن طرق الوقاية تتضمن التحصين البيتى بالحضانات والإرشادات والتوعية المستمرة لأصحاب المزارع فى صورة ندوات استرشادية وتوعية، حيث إن الندوات الإرشادية تأتي للتحصين ضد الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.



وأشار الى تطبيق الأمن الحيوى بالمزارع والتخلص الآمن من الطيور النافقة واتباع الطرق الوقائية، مشددا على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية بالقرى والمدن ولذلك لنشر التوعية الصحية والحد من انتشار الأمراض.