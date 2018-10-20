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النائب عمرو غلاب: تدريب قيادات المحليات ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:12 م
عمرو غلاب، نائب ملوي
عمرو غلاب، نائب ملوي
فريدة محمد
أكد عمرو غلاب، نائب ملوي، ضرورة الاهتمام بتنمية وصقل مهارات قيادات المحليات، والارتقاء بالأداء من خلال التدريب المستمر،لتحقيق الادارة العصرية والحكم الرشيد، والاسراع في خطوات تحقيق التنمية.

وأشاد غلاب،فى بيان صحفى له، بالخطوات المتخذة حتى الآن في تدريب قيادات المحليات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تدريب جميع القيادات في اقرب وقت، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أهمية التدريب في بناء موظفين قادرين على الاستجابة السريعة للتغيرات، والتطورات التكنولوجية فى بيئة العمل، مؤكدا على اهمية نظم الادارة المحلية في الربط بين الإدارة الحكومية والقاعدة الشعبية، بما يضمن تفهم الطرفين لاحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية ووسائل تنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وطالب النائب بوضع شروط ومعايير محددة فى اختيار القيادات المحلية مثل أن تكون لديه رؤية لمستقبل الوحدة المحلية من خلال برنامج واضح وشامل وقابل للتطبيق، وأن تكون لديه القدرة على التعامل مع المواطنين والمجالس المحلية وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات.

كما طالب بوضع مدونة قواعد للسلوك تتضمن مجموعة مبادئ ومعايير إرشادية تضمن النزاهة والشفافية والمساءلة فى عمل الموظفين والقيادات المحلية، بالإضافة إلى تحقيق المشاركة الشبابية في تنمية مجتمعاتهم المحلية والمساهمة في دعم إدارات الوحدات المحلية.
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