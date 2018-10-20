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عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كـريـم الـخـطيب
قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، إن هناك أكثر من 70 ألف طفل مدخن تحت سن الـ 7 سنوات، وأكثر من 500 ألف طفل آخرين أقل من 15 سنة.

وأضاف «شعبان» خلال تصريحات تليفزيونية، أنه ظهرت مؤخرا ظاهرة غير طبيعية وهي زيادة نسبة الفتيات المدخنة للشيشة، موضحا أنه حدث تغير اجتماعي وأصبحت الأسرة المصرية تدخن الشيشة بشكل غير المعتاد.

ووجه شعبان رسالة للفتيات: «الشيشة مش تحضّر وإنما تراجع للوراء، والشيشة لها تأثير أخطر من السجائر لأن الحجر الواحد يعادل 20 سيجارة، الشيشة مش شياكة وضررها أكبر من السجائر.
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