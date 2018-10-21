المحافظين ينظم ندوة عن البعد الثقافي الصيني وتأثير طريق الحرير.. اليوم

ينظم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، ندوة، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، تحت عنوان «البعد الثقافى الصيني لمبادرة الحرير.. دراسة تفصيلية لأهم الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لطريق الحرير الجديد، ودوره في مكافحة الإرهاب»، بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب.



يشارك في الندوة المحاضر الصيني والباحث، شياو تيان يى Xiao Tianyi ، المراسل الصحفى لصحيفة "جوانج مينج"- واحدة من أكبر الصحف الصينية الرسمية-، والمُحاضِرة الدكتورة نادية حلمي- رئيس لجنة الشئون الصينية والآسيوية بحزب المحافظين- خبيرة فى الشئون السياسية الصينية.



كما يشارك فى الندوة، المحاضر والباحث في الشئون الصينية وشئون الشرق الأوسط بجامعة لوند بالسويد- ومدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، جامعة بني سويف، ومدير وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا، والباحثة الزائرة بعدد من الجامعات الصينية، وعضو ملتقى المترجمين والخبراء العرب فى الشئون الصينية.

