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برلمان

سياحة البرلمان تعقد اجتماعا لوضع خطة العمل.. اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:17 ص
النائب محمد عبده
النائب محمد عبده ، عضو لجنة السياحة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع.

وأشار عبده لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر ان يتم تقسيم اعضاء اللجنة إلى مجموعات، بحيث تختار كل مجموعة موضوع واحد تقوم بدراسته من كل الجوانب، ومن لديه أفكار يطرحها.

وأكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه سعيد بطلب الإحاطة الذى تقدم به خلال دور الانعقاد الثالث بشأن خسائر شركة مصر للطيران وكيفية تحويلها خسائرها إلى أرباح خلال الفترة المقبلة.
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