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حوادث

ضبط مصنع بلاستيك بالبساتين بدون ترخيص

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:18 م
ضبط متهم
ضبط متهم
كتب – محمد صبرى :
تمكنت ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع بلاستيك بالبساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من البلاستيك الخام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها وذلك بقصد استخدامه فى صناعة عبوات البلاستيك.

وعثر بداخل المصنع على 2.125 طن بلاستيك خام و2400 برطمان بلاستيك فارغ معد للبيع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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