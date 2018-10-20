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رياضة

دجيكو والشعراوي يقودان هجوم روما أمام سبال بالدوري الإيطالي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
القسم الرياضي
أعلن أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي لمواجهة فريقه أمام سبال، فى إطار منافسات الجولة التاسعة، من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الذئاب ا كالتالي:

حراسة المرمي: أولسن

خط الدفاع: اليساندرو فلورينزو ـ إيفان ماركانو ـ فازيو ـ لوكا بيليجريني.

خط الوسط: كريستانتي ـ نزونزي ـ جنكيز ـ لورينزو بيليجريني.

خط الهجوم: ستيفان شعراوي ـ إيدين دجيكو.
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