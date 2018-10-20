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أحمد فؤاد سليم يكشف تفاصيل بروفة التحرير قبل حرب أكتوبر.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إنه قبل حرب السادس من أكتوبر كان هناك مشروع مصري يسمى "تحرير" كان يقام على مستوى الجيش المصري كله، كبروفة ونموذج لحرب أكتوبر، تشارك فيه جميع الأسلحة من طيران ودفاع جوي ومدفعية.

وأضاف "سليم"، في لقاء خاص، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، أن المشروع يتم تقييمه في نهاية البروفة من قبل قادة رؤساء الأركان وقادة العمليات.

وأشار إلى أنه قبل حرب أكتوبر بنحو 10 أيام كان لدينا إحساس قوي أن يكون هناك حرب بعد تنفيذ مشروع "تحرير" بسبب دقة وكثافة التدريب، موضحًا أنه كان حكمدار طقم غرفة عمليات الفرقة الثامنة "دفاع جوي"، وفي 6 أكتوبر فوجئ بالطيران الجوي هو وزملاؤه وأحسوا بالفخر والعزة.

وأكد الفنان أحمد فؤاد سليم على أن إسرائيل فوجئت بهجوم مصر لها في السادس من أكتوبر، رغم من استطلاعهم للقوات المصرية على مدار الـ 24 ساعة، لكن الخداع الاستراتيجي للرئيس الراحل محمد أنور السادات كان عبقريا.
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