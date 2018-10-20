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أخبار العالم

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
سمر صالح
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو التي أظهرت هطول أمطار غزيرة على قطر؛ ما أدى إلى غرق شوارع بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأظهرت مقاطع فيديو، تسرب المياه بغزارة إلى داخل المولات، فيما يحاول العمال تصريفها إلى الخارج، وسط استمرار هطول الأمطار.

وبينت فيديوهات أخرى، ارتفاع منسوب المياه إلى حد كبير في الشوارع؛ ما أدى إلى تعطل حركة السير، فيما كادت المياه أن تغطي السيارات.

وصاحبت الأمطار الغزيرة، رياح قوية؛ ما أدى إلى اقتلاع الخيام، ومظلات السيارات، دون الكشف عن وقوع أضرار حتى الآن.

وطالب عشرات السكان عبر هاشتاج "#أمطار_قطر"، بضرورة التعامل السريع مع المشكلة، ومنح الموظفين والطلاب إجازة، أمام هذا الطقس السيء وشارك السكان مقاطع فيديو أخرى، لأشخاص يركبون مراكب في الشارع.





















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