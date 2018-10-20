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حوادث

إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:46 م
إصابة سيدة وزوجها
إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين
وائل شاهين
أصيبت سيدة وزوجها في حادث تصادم، منذ قليل، بطريق القاهرة الزراعي أمام كوبري هاويس المنير التابع لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصادم سيارة نصف نقل بأخرى تاكسي أجرة، أمام كوبري هاويس المنير بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة "هرية ت.ع"، 59 سنة، بكدمة شديدة بالعين اليسري، وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجها "محمود ط.أ.ع"، 65 سنة، مقيمين بمشتول السوق، بجرح قطعي بفروة الرأس.

وتبين أن السيارة النصف كانت تسير عكس الاتجاه واصطدم بها تاكسي الأجرة، وتم نقل المصابين لمستشفي مشتول السوق لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور
إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور
إصابة سيدة وزوجها في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالشرقية ..صور
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