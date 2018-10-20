2 مليون جنيه من التعليم العالي لتنفيذ مشروع الفعالية التعليمية بتربية سوهاج

وأضاف عزيز، أن الاتفاق يهدف إلى تقديم الدعم المادي والفني لتعزيز قدرات كلية التربية بالجامعة، مما يساعد على تطوير فاعليتها التعليمية بشكل مستمر بما يتلائم مع اساليب التعليم والتعلم وتطوير البرامج التعليمية وأساليب التقويم ونظم الامتحانات وتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، تمهيدا لحصول كلية التربية على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .



وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف، عميد الكلية أن الكلية قامت بإعداد مقترح المشروع، وتم الحصول عليه ضمن عدد من الكليات، وأن الكلية سوف تستثمر دعم المشروع لإدخال تطبيقات تكنولوجية حديثة، لتحقق أهم مخرجات المشروع المتمثل في استيفاء توفير بيئة تعليمية متطورة تسمح بتقديم برامج تعليمية تحقق مواصفات خريج ذو مواصفات تواكب متطلبات وتأهيل الكلية للاعتماد خلال الثمانية عشر شهرا وهي مدة تنفيذ المشروع.



وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور هشام عبد الخالق مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي عقد اتفاق تنفيذ مشروع دعم الفعالية التعليمية بكلية التربية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي انعقد بجامعة الإسكندرية .وأشار عزيز إلى أن توقيع الاتفاق جاء بحضور وزير التعليم العالي بقيمة ٢.٥ ملايين جنيه تساهم الوزارة بمبلغ ٢ مليون منها.