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أخبار البلد

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء معمل اعتماد الالكترونيات بالسادات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة انترتك؛وذلك لإنشاء معمل معتمد دوليا لاختبار واعتماد الإلكترونيات في المجمع الصناعي بالمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات.

ووقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشرف على تنفيذ مبادرة مصر تصنع الالكترونيات،وياسر المحمدي المدير العام لشؤون اعتماد الشبكات والأنظمة الكهربائية بشركة انترتك لمنطقة شمال افريقيا.

وتهدف مذكرة التفاهم التي تبلغ مدة العمل بها 3 سنوات التعاون في إنشاء أول معمل داخل مصر والمنطقة العربية وأفريقيا معني باختبار وفحص واصدار شهادات اعتماد معدات الاتصالات والأجهزة الإلكترونية مثل التليفون المحمول، والتابلت، وأدوات الاستشعار لإنترنت الأشياء، وأجهزة ترددات الراديو، وأجهزة التتبع طبقًا لنظام الملاحة العالمي GPS، وذلك في إطار الحاجة إلى تأسيس معمل اختبار وإصدار شهادات مطابقة المنتجات الإلكترونية للمواصفات والمعايير الدولية من خلال الشراكة مع جهة عالمية رائدة في هذا المجال.

ويأتي التعاون في إنشاء المعمل في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي ترتكز على تصميم وتصنيع الالكترونيات باعتبارها من كبرى الصناعات التي تساعد على نمو الاقتصاد القومي، والتي تعد أحد محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى توطين صناعة الالكترونيات، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة، والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات، بما يساعد على زيادة فرص العمل في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وخفض الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

ويساهم هذا التعاون في دعم بناء قدرات الشباب المصري في هذا المجال، ويعد الاتفاق على إنشاء المعمل داخل المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات تكليلا للجهود المبذولة من أجل تعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسعي نحو إتاحة كافة التسهيلات والحوافز لجعلها البيئة الجاذبة للاستثمارات العالمية والحاضنة لبرامج الابداع والتطوير.
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