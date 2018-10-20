الاحتلال يستخدم سلاحا جديدا ضد المتظاهرين الفلسطينيين .. صور

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا" ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت مسدسا جديدا خلال اقتحامها قرية الخان الأحمر يوم الأربعاء الماضي.



ولفتت معا، إلى أن اقتحام القرية واستفزاز المرابطين فيها كان يهدف إلى تجربة تأثير هذا المسدس، مؤكدة أن الاقتحام والاعتداء كان بلا أي سبب، سوى لتجربة المسدس الجديد.



ونشرت الوكالة صورا التقطها المصورون الصحفيون تكشف استخدام القوات الخاصة لمسدس "تاسر"، وهو مسدس صاعق كهربائي يستخدم للمرة الأولى، ذو لون أصفر.



وأوضحت أن المسدس الكهربائي يطلق مسمارين صاعقين يصيبان الإنسان بالشلل، وفي نهايته يكون ذو رأس منحني لإلحاق مزيد من الأذى والضرر عند دخوله الجسم، وفي حال إخراجه كما يشل حركة الجسم بالكامل.