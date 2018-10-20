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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع المشروعات التنموية التي سيتم افتتاحها في ديسمبر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:07 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن نجاح زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأسبوع الماضي ألقت على عاتق الجهاز التنفيذي للمحافظة مسئولية اكبر، مشيرا الى أن بورسعيد أصبحت ذات مكانة أعلى في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ ظهر اليوم بحضور السكرتير العام للمحافظة المهندس كامل ابو زهرة والدكتور محمد هاني غنيم نائب المحافظ والذي تم خلاله بحث المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العيد القومي للمحافظة في ديسمبر المقبل والتي يأتي في مقدمتها مشروع المراكز التكنولوجية الأحياء ومدينة بورفؤاد، حيث تم تشغيل ستة منها وجاري الإعداد لتشغيل المركز التكنولوجي بمدينة بورفؤاد.

وطالب المحافظ سرعة البدء في تنفيذ المركز التكنولوجي بحي الضواحي، كما ناقش المحافظ موقف الـ120 عمارة بالحي الإماراتي ومشروع الـ44 عمارة بقرية النورس، وكذلك مشروع 355 منزلا بالقابوطي الجديد والمنطقة الصناعية في الجنوب ومدخلي بورسعيد الغربي والجنوبي وسوق السمك الجديد.

وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت وقبل ديسمبر المقبل لافتتاحها في احتفالات المحافظة بعيد النصر.
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