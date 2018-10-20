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برلمان

صناعة البرلمان تستدعي 7 وزراء لنسف بيروقراطية تنفيذ المشروعات بالمحافظات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:07 م
مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
فريدة محمد
وصف المهندس محمد فرج عامر لجنة الصناعة بمجلس النواب تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للمحافظين خلال رئاسته لمجلس المحافظين بالتنسيق لتنفيذ المشروعات المختلفة بمحافظاتهم وأن ذلك هو مهمتهم وانه لن يقبل أن يتعطل مشروع قومى بسبب البيروقراطية وإنهاء كل الموافقات لتنفيذ أى مشروع، وصف التكليفات بالمهمة والحاسمة والواضحة.

وقال "عامر" فى بيان صحفى له ان لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف توجه الدعوة لـ 7 وهم الدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة كل ما يتعلق بالمشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية والسياحية والتجارية.

وأكد ان اللجنة سوف تطلب من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باعتباره المسئول الحكومى الاول الذى يتابع اداء جميع المحافظين حصرا شاملا بمختلف المشروعات المتوقفة والمتعثرة داخل جميع المحافظات والمدن والقرى على مستوى المحافظات التحاور بين لجنة الصناعة والوزراء بالحكومة حول وضع السياسات والبرامج التى تكفل إعادة تشغيل هذه المشروعات وغيرها.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن حدوث طفرة حقيقية فى الاقتصاد المصرى ترتبط بالإجراءات المتبعة لتشجيع الاستثمارات، وتطوير الخدمات، وحل المشكلات البيروقراطية ، مؤكدا ان مجلس النواب اصدر قانون الاستثمار الجديد فى الدورة البرلمانية الماضية من اجل الانطلاق فى انشاء المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات ونسف الروتين والبيروقراطية.
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