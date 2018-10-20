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يثقون في عدالة المملكة.. 3 دول عربية تساند السعودية بقوة بعد إعلان وفاة جمال خاشقجي.. مصر: التحقيقات منعت تسييس الأزمة.. وإشادة إماراتية بقرارات الملك.. والبحرين: ستبقى دولة العدالة والقيم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:01 م
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
مصر: التحقيقات السعودية قطعت الطريق على محاولات تسييس قضية خاشقجي
البحرين: السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ
الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية، في بيان رسمي لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، إن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع خاشقجي مما أدى إلى وفاته.

ومع إعلان المملكة العربية السعودية وفاة الصحفي السعودي بعد مرور 18 يوما على واقعة وفاته، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، مجموعة من الأوامر الملكية تمثلت في إعفاء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما، وتشكيل لجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات السعودي، وهو ما وجد مساندة من الدول العربية التي سارعت بالترحيب بالقرارات السعودية وإجراءات كشف ملابسات الواقعة التي نالت اهتماما عالميا.

البداية مع مصر، التي أعربت عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم، أن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة. 

ونوهت مصر إلى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود لجلالته نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وأضاف البيان: "وإذ تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي، فإنها تعرب عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على اَي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة".

فيما، أشادت مملكة البحرين بقرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، التي جاءت لإرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت «البحرين»، حسبما أوردت قناة «سكاي نيوز» في خبر عاجل لها: إن المملكة العربية السعودية ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

وكان النائب العام السعودي أعلن، فجر السبت، أن التحقيقات، التي أجربت بالتعاون مع الجانب التركي أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وبحسب بيان النائب العام السعودي، فإن المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

كما أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.

قال وزير الخارجية الإماراتي: "إن المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف وإن القرارات والإجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة"، متمنيا أن يحفظ الله المملكة قيادة وشعبا ويجنبها كل سوء.
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