ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مارسيلو يفك عقدة الصيام التهديفي لريال مدريد أمام ليفانتي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
إسراء أشرف
فك الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيفا، ظهير أيسر فريق ريال مدريد، عقدة الصيام التهديفي للملكي، أمام ليفانتي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

واستطاع مارسيلو أن يسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، بعد مرور 480 دقيقة دون تسجيل أهداف، وهو الرقم الأسوأ في تاريخ النادي الملكي على مدار 116 عامًا.

وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن بين ريال مدريد وليفانتي، بتقدم الضيف على الملكي، بنتيجة 2-1.
loading...

ترشيحاتنا

زينة تكشف سر تغيبها عن حفل زفاف شيماء سيف

حذاء دنيا سمير غانم يثير الجدل في حفل زفاف شيماء سيف.. صور

ملكة جمال مصر للكون تكشف عن فتى أحلامها.. فيديو

مستشفى بنى عبيد تحول لبيت أشباح.. والمواطنون للمحافظ: تعالى زيارة.. صور

قطعة من القمر للبيع بـ 600 ألف دولار

تعرف على التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى الدوري الانجليزي

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

صحفي إسرائيلي يؤذن في مسجد.. ويحذر من انتشار الإسلام ..فيديو

فيديوهات جديدة من حفل زفاف شيماء سيف ومحمد كارتر

الصحف السعودية تبرز إجراءات المملكة في قضية خاشقجي ومحادثة الرئيس السيسي مع الملك سلمان ارتفاع التبادلات التجارية مع مصر لـ3 مليارات دولار

ضبط عصابة العقر بعد استيلائهم على شقق جهاز التعمير بالعبور

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان مصنع أعلاف الأسماك.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمترو مصر الجديدة.. صور

فيديو

الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة
آلاف البريطانيين يحتجون في لندن لاستفتاء ثان على خروج بريطانيا ..فيديو
تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو
محافظ البحيرة: نستهدف مضاعفة الإنتاج السمكي العام المقبل ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟