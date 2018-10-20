مارسيلو يفك عقدة الصيام التهديفي لريال مدريد أمام ليفانتي

فك الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيفا، ظهير أيسر فريق ريال مدريد، عقدة الصيام التهديفي للملكي، أمام ليفانتي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.



واستطاع مارسيلو أن يسجل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 71 من الشوط الثاني، بعد مرور 480 دقيقة دون تسجيل أهداف، وهو الرقم الأسوأ في تاريخ النادي الملكي على مدار 116 عامًا.



وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن بين ريال مدريد وليفانتي، بتقدم الضيف على الملكي، بنتيجة 2-1.