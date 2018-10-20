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أخبار العالم

آلاف المواطنين في كرواتيا يحتجون على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
أ ش أ
احتشد آلاف من المواطنين في العاصمة الكرواتية زعرب اليوم السبت احتجاجا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 67 عاما وخفض معاشات الأشخاص الذين يتقاعدون في وقت مبكر بنسبة نحو 4 %.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن الحكومة طلبت هذا الإسبوع من البرلمان إصدار تشريع بشأن رفع سن التقاعد من 65 عاما ابتداء من عام 2033 فصاعدا كما يتضمن مشروع القانون اقتراحا بخفض معاشات الأشخاص الذين يتوقفون عن العمل قبل بلوغ سن التقاعد بنحو 4 % سنويا.

وضمت التظاهرات العديد من العاملين في مجال الصناعة والممرضات وغيرها من المهن الأخرى التي يقول أصحابها إنهم لا يستطيعون العمل حتى سن 67 ،فيما أكد قادة النقابات العمالية أن القانون الجديد سيضر على وجه الخصوص بالموظفين الأكبر سنا الذين غالبا ما يتعرضون لضغوط للتقاعد في وقت مبكر لأسباب صحية أو لأن أرباب العمل يريدون التخلص من كبار الموظفين.

وقد تعهدت النقابات بإطلاق حملة لإجراء استفتاء على مستوى البلاد حول مقترح إصلاح نظام التقاعد إذا رفضت الحكومة مطالبها بإلغاء هذه الخطة ،ولكي يتم الاستفتاء يجب على مؤيدي عملية الاقتراع جمع توقيعات 10% من الناخبين، أي ما يعادل 375 ألف شخص تقريبا.
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