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أخبار العالم

ارتفاع أرباح مصرف الشارقة بنسبة 10.5 %

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
شيرين عادل
حقق مصرف إمارة الشارقة الإسلامي بالإمارات العربية المتحدة ، أرباحا صافية عن التسعة أشهر الأولى لهذا العام بلغت 397.7 مليون درهم مقارنة بمبلغ 360.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 10.5 بالمائة ، كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 14.9 بالمائة لتصل إلى 44.0 مليار درهم بنهاية الربع الثالث لهذا العام مقارنة بـ 38.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة " الإمارات اليوم "عبر صفحتها بموقع " تويتر"، عن بلوغ إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء 22.9 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بمبلغ 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 بارتفاع قدرة 5.7 بالمائة ، كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 27.1 بالمائة لتبلغ 6.4 مليار درهم مقارنة بمبلغ 5.0 مليار درهم بنهاية عام 2017 والتي تمثل معظمها استثمارات في صكوك سيادية وصكوك متداولة ذات تصنيف مرتفع.

كما حقق المصرف نجاحًا كبيرًا في استقطاب المزيد من ودائع العملاء خلال العام ليصل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 27.0 مليار درهم بارتفاع قدرة 4.7 مليار درهم أو 21.2 بالمائة مقارنة بمبلغ 22.3 مليار درهم عن نهاية عام 2017 ، وعلى صعيد أرباح المصرف بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 815.4 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 696.5 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2017 بارتفاع نسبته 17.1 بالمائة .

وقد انعكست هذه النتائج ايجابيا على مؤشرات الملاءة المالية للمصرف اذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.29 بالمائة طبقا لقرارات بازل 3 وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى من متطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبالغة 10.5 بالمائة.
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