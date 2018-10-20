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سيارات

انضمام السائق راسل لفريق وليامز

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:03 م
صدى البلد
مصباح المصرى
أكدت كلير وليامز، نائبة رئيس فريق وليامز المشارك في بطولة العالم للفورميولا، إن الفريق تعاقد مع البريطاني جورج راسل المدعوم من مرسيدس لخوض موسم 2019 من أجل موهبته فقط وليس لأي أسباب مالية.

وتقدم شركة مرسيدس المحرك لفريق وليامز وترتبط بعقد طويل المدى مع راسل البالغ عمره 20 عاما ومتصدر بطولة فورمولا 2 للسيارات.

وقال وليامز في سباق جائزة أمريكا الكبرى ردا على سؤال حصول وليامز على تخفيض في أسعار المحركات: "تدرج جورج ضمن برنامج مرسيدس للسائقين الشبان لكن هذا لم يكن حاسما في قرار اختيارنا".

وأضاف "لم تكن هناك اعتبارات مالية مع مرسيدس عند اتخاذ القرار. اتخذنا القرار بناء على الموهبة التي يمتلكها جورج".

ورغم أن راسل وقع على عقد لعدة سنوات لم يعلن وليامز، بطل العالم السابق، اسم السائق الثاني في الموسم المقبل.. وبات الكندي لانس سترول على أعتاب الانتقال إلى فورس إنديا وهو الفريق الذي يملكه الآن والده الملياردير لورنس بينما تحوم الشكوك حول مستقبل الروسي سيرجي سيروتكين.

ويتذيل وليامز الترتيب في بطولة العالم للصانعين هذا الموسم ولا يبدو مرشحا لتطور كبير قبل نهاية الموسم الجاري.

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