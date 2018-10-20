جمعة: مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف أهم محاور نشر الفكر المستنير

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الأسبق والمشرف العلمي على المراكز الثقافية، وقيادات القطاع الديني بالوزارة، وذلك لمناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بالمراكز الثقافية، وما استحدث من مناهج لنشر الثقافة الإسلامية والفكر المستنير.



وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية دور مراكز الثقافة الإسلامية باعتبارها أحد أهم محاور الفكر الوسطي المستنير، وأننا نحتاج إلى إحياء المناهج العقلية في المراكز الثقافية، وإحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين؛ لأن الجماعات المتطرفة بدأت بتلقين المسائل والأحكام الجزئية وعدم إعمال العقل والمناقشة؛ لأن العقلية التي تفكر وتناقش لا تنقاد وراء هؤلاء، ضاربا معاليه من النماذج التي تبين عظمة الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية.



وأضاف جمعة أن علمائنا الأوائل اجتهدوا لعصرهم في ضوء ظروفهم وأحوالهم، وأن علينا فيما يتصل بالمتغيرات، والمستجدات أن نراعي ظروف عصرنا وأحواله، يقول ابن القيم (رحمه الله): ومن أفتى الناس بِمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل.



وأعلن جمعة عن تنظيم محاضرات ثقافية بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية وفتح حوار مع الدارسين بالمراكز الثقافية لشرح فقه المقاصد وقواعد الفقه الكلية وفقه الأولويات بالإضافة إلى بحث وشرح القضايا العامة مثل مخاطر الإدمان والمخدرات والإرهاب والإلحاد على الفرد والمجتمع.



وأكد أنه سيتم مع بداية الفصل الدراسي الثاني بمراكز الثقافة الإسلامية عمل مسابقة ثقافية بين الدارسين بالمراكز ، وتخصيص جوائز قدرها (3000) جنيها لكل فائز من الخمسة الفائزين بالمركز الأول، إضافة إلى عميد المعهد، و(2000) جنيه لكل فائز من الخمسة الفائزين بالمركز الثاني ، إضافة إلى عميد المعهد، و(1000) جنيه لكل فائز من الخمسة الفائزين بالمركز الثالث، إضافة إلى عميد المعهد.



واختتم وزير الأوقاف اللقاء بدعوة العمداء للاستماع إلى الدارسين والتواصل معهم وضرورة متابعة نشاط المحاضرين وأن يكون ذلك على أساس الكفاءة والتنسيق المستمر بين المراكز الثقافية والإدارة العامة بالوزارة.



وأوضح لعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية أن الوزارة بصدد افتتاح أكبر أكاديمية لتدريب الائمة والدعاة وهي مجهزة على أحدث مستوى.