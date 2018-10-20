زادة: كوماندوز يد الزمالك جاهزون للحفاظ على اللقب الأفريقي

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي أن كوماندوز اليد جاهزون للحفاظ على لقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال وذلك خلال منافسات نسختها رقم 40 المقامة حاليا بكوت ديفوار .



وحرص زادة على التواجد بمدرجات الصالة المغطاة قبل دقائق من بداية مشوار الفريق في البطولة بمباراة أغادير المغربي عصر اليوم السبت .



كما حرص عضو المجلس على الشد من أزر جميع لاعبي فريق اليد وتحفيزهم لتحقيق نتائج مميزة بالبطولة .



ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة غدا قبل أن يواجه المجمع البترولي الجزائري يوم الاثنين المقبل بينما يقضي الثلاثاء فترة راحة ليعود يوم الأربعاء ويواجه فريق كينشاسا من الكونغو برازفيل.