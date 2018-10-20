ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

زادة: كوماندوز يد الزمالك جاهزون للحفاظ على اللقب الأفريقي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:48 م
هانى زادة مع أحمد
هانى زادة مع أحمد الأحمر
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي أن كوماندوز اليد جاهزون للحفاظ على لقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال وذلك خلال منافسات نسختها رقم 40 المقامة حاليا بكوت ديفوار .

وحرص زادة على التواجد بمدرجات الصالة المغطاة قبل دقائق من بداية مشوار الفريق في البطولة بمباراة أغادير المغربي عصر اليوم السبت .

كما حرص عضو المجلس على الشد من أزر جميع لاعبي فريق اليد وتحفيزهم لتحقيق نتائج مميزة بالبطولة .

ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة غدا قبل أن يواجه المجمع البترولي الجزائري يوم الاثنين المقبل بينما يقضي الثلاثاء فترة راحة ليعود يوم الأربعاء ويواجه فريق كينشاسا من الكونغو برازفيل.
زادة: كوماندوز يد الزمالك جاهزون للحفاظ على اللقب الأفريقي
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ننشر عدد زيجات سمية الخشاب في عيد ميلادها

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

يثقون في عدالة المملكة.. 3 دول عربية تساند السعودية بقوة بعد إعلان وفاة جمال خاشقجي.. مصر: التحقيقات منعت تسييس الأزمة.. وإشادة إماراتية بقرارات الملك.. والبحرين: ستبقى دولة العدالة والقيم

روچينا تتألق بالستان الأحمر في فرح شيماء سيف.. صور

زيادة رأس مال بنك ناصر الاجتماعي إلى 2.5 مليار جنيه .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟