شاهد.. إحباط تهريب ١٢ مليون قرص منشط جنسى بجمارك شرق بورسعيد

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد برئاسة محمد حنفى من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ولخطورتها على صحة المواطنين



فبناء على إخبارية سرية بورود معلومات عن وجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة رقم 966579096 واردة من ميناء جبل بدبي بتاريخ 2018/10/8 على حاوية رقم MARKU5424387 على الباخرة MAERSK KAMPLA رحلة رقم 1812 لتفريغها بميناء شرق بورسعيد وإعادة شحنها على السفينة WADI ALRAYAN بتاريخ 2018/11/5 ليتم تفريغها بميناء الدخيلة فى 2018/11/7 والصنف الوارد بالمستندات 313 ملابس جاهزة ومستحضرات صيدلانية تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة فتبين وجود 24 كرتونة ملابس جاهزة في مقدمة الحاوية من ناحية الباب وخلفها مباشرة وحتي آخر الحاوية من الداخل كراتين متشابهة مع كراتين الملابس منها 146 كرتونة تحتوى الواحدة منها علي ٦٠٠٠ شريط بكل شريط ٨ أقراص دوائية ( فياجرا) و١٤٣ كرتونة بكل كرتونة ٦٠٠٠ شريط بكل شريط ٦ أقراص دوائية ( فياجرا) بعدد اجمالي 12 مليونا و156 ألف قرص منشط جنسى ( فياجرا)



قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.



