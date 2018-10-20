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أخبار العالم

إصابة 11 شرطيا في محاولة هروب مساجين جزائريين من معتقل في إسبانيا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:47 م
مركز الاعتقال في
مركز الاعتقال في مدريد
على صالح
حاول أكثر من 80 نزيلا بمركز الاعتقال ألوشي في العاصمة الإسبانية مدريد، معظمهم من أصل جزائري، اليوم السبت، الهروب، وفقا لما ذكرته محطة 24 هوراس الإسبانية. 

وأسفرت المحاولة الفاشلة عن إصابة شرطيين على الأقل بجروح بالغة، وتم نقلهما إلى المستشفى، بينما أصيب 9 آخرون بجروح طفيفة.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هذه المرة لا تعتبر الأولى التي تحدث فيها محاولة للهروب من معتقل ألوشي، إذ نجح 13 مهاجرا في الفرار منها في أغسطس الماضي.

ويستضيف مركز اعتقال "ألوشي" في مدريد حاليًا ما لا يقل عن 170 مهاجرًا غير شرعي من المقرر ترحيلهم إلى بلادهم. 

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