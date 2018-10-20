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أخبار البلد

فوقي: العصا البيضاء خطة جديدة للإلمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:18 م
صدى البلد
أماني نوار
قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن المقترح المقدم من خالد حنفي والذي يطالب فيه وزير الداخلية بإدارج العصا البيضاء ضمن اختبارات المرور خطوة جيدة للإلمام باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أحمد فوقي "لصدى البلد "، أن هذا التشريع سيساهم في دمج ذوى الاعاقة البصرية فى المجتمع والحفاظ على حقوقهم والاعتراف بحقوقهم فى المجتمع.

وأضاف أنه لابد أن يكون هناك إجراءات أخرى يجب إتخاذها خاصة بالمرور لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وهي حملات توعية داخل محطات الأتوبيسات والقطارات والمترو وتخصيص أماكن لهم.
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