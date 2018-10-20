شاهد.. رد داعية إسلامي على زوجة تشتكى من زوجها الذي تزوج من أخرى بعد مرضها

أرسلت سيدة سؤالا الى الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي تقول فيه: "زوجها تزوج عليها بعد 37 عاما من زواجهما، وذلك بسبب مرضها، هل عليه إثم؟.



رد وهدان خلال برنامج "هتجوز" المذاع على فضائية قناة الناس قائلا: الزوج يجوز له الزواج من سيدة أخرى ولا يوجد مانع شرعي في ذلك، ولكن إذا تزوج من أخرى فيجب عليه أن يعدل بينهما في كل شيء فإذا أقام عند أحدهما ليلة فليقم مثلها عند الاخرى، أما أن يترك الزوجة الأولى ويقيم عند الثانية بصفة مستمرة فهذا غير جائز ويأثم شرعا.



واستشهد وهدان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "من تزوج من امرأتين ولم يعدل بينهما يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل" فالعدل مطلوب بين الزوجات.