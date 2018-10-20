إطلاق سراح قاتل في أوكرانيا لعدم وجود أماكن شاغرة بالسجن

أعلن نائب المدعي العام في أوكرانيا، يفغينيي ينين، عن إطلاق سراح المجرم المدان بقتل قاصر بسبب عدم وجود أماكن شاغرة في المعتقل الواقع في لوتسكي.



وكتب نائب المدعي العام على صفحته في فيسبوك:" ظن المجرم أن كل مشاكله قد حلت، ويستطيع التجول بهدوء في شوارع لوتسكي، وليس في ممرات السجن، لأنه لا يوجد أماكن شاغرة له في السجن".



ووفقا للمسؤول فقد التقى أقارب الضحية مع الرجل في الشارع، وبعدها طالبوا الشرطة بتوضيحات، حيث تم إخبارهم بالأسباب التي دفعتهم إلى إطلاق سراحه.



وبعد تدخل مكتب المدعي العام، تم العثور على المجرم ونقله إلى معتقل توريتسكايا في منطقة خيرسون.