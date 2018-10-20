إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور

أشار جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إشارة مثيرة عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





واقتنص فريق البلوز تعادلاً ثميناً أمام الشياطين الحمر بهدفين لكل منهما ، بعد أن كان تشيلسي متقدمًا فى النتيجة بهدف نظيف، الى أن تعادل مان يونايتد .



