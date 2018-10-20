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رياضة

إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:49 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
محمد رشاد
أشار جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إشارة مثيرة عقب مباراة فريقه أمام تشيلسي فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج ، فى إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

واقتنص فريق البلوز تعادلاً ثميناً أمام الشياطين الحمر بهدفين لكل منهما ، بعد أن كان تشيلسي متقدمًا فى النتيجة بهدف نظيف، الى أن تعادل مان يونايتد . 

وأشار مورينيو لجماهير تشيلسي إلى أنه حقق معهم 3 ألقاب دوري عقب الأجواء الساخنة بعد المباراة، حيث سجل روس باركلي هدف التعادل للبلوز فى الدقيقة 96 من وقت المباراة لتشتعل الأجواء فى ملعب ستامفورد بريدج عقب الهدف المثير.
إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور
إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور
إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور
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