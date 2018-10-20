نادر أبو الليف في حواره لصدى البلد: أعشق المسرح وكينج كونج تخلو من الاسقاطات ..حياتي الخاصة خط أحمر..وأخاف على ابني من التمثيل

أبو الليف:

سعيد بردود الأفعال على مسرحية كينج كونج

سوق الكاسيت يمر بأزمة إنتاجية

أسرتي حرة في حياتها الخاصة



ردود أفعال قوية تلقاها الفنان نادر أبو الليف بعد عرض مسرحية "كينج كونج " ،والتي حققت نجاحا جماهيريا كبير ، التقى صدى البلد بأبو الليف حيث تحدث عن المسرحية مؤكدا أنها تخلو من الإسقاطات السياسية،كما تحدث عن ابنه حبيب وعن الجديد لديه في الفترة المقبلة.



أعرب الفنان نادر أبو الليف عن سعادته بردود الأفعال التي وصلت إليه عن مسرحية "كينج كونج" التي تعرض على مسرح البالون حيث إن العدد كامل كل ليلة.



تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من الفارين من آثار بركان دمر بلادهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها فيختلفون على كيفية إقامة بلادهم الجديدة، ومجموعة تختار التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها على حب الخير، والمجموعة الأخرى تختار الشر.



وتابع : إن الوقوف على خشبة المسرح يحتاج إلى مجهودات كبيرة بسبب البروفات اليومية والعرض، مضيفًا أنه يعشق الوقوف عليه، خاصة أن الجمهور يشعر به وبأدائه مباشرة.



وأكد أن مسرحية " كينج كونج " لا تحمل أي إسقاطات سياسية بل تناقش الخير ومدي تأثير الشر في الحياة بصفة عامة، موضحا أن المؤلف حاول طوال الوقت تقديم العمل في شكل سهل، كما أن العمل فيه أغان واستعراضات كثيرة حتى لا يشعر المشاهد بالملل.



وقال إنه يخاف على ابنه "حبيب" من المشاركة في المجال التمثيلي نظرا للمتاعب التي واجهها في بداية عمله الفني، مضيفًا أنه لا يتدخل في اختياراته الفنية ولكن ينصحه بحكم خبرته، ولكنه يتمنى أن يستكمل مشواره التعليمي ثم يفكر بعد ذلك في التمثيل.



وشدد إن سوق الكاسيت يمر بأزمات إنتاجية لذلك اتجه النجوم الى الأغاني السينجل في الفترة الأخيرة خاصة بعد سرقة الأغاني من جانب القرصنة.



وأضاف أبو الليف، أنه يحضر الفترة القادمة لأغنية جديدة من المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.



وتابع : إن حياته الخاصة تعد خطا أحمر بالنسبة له، مضيفًا: "أنا ومراتي وابني حرين في حياتنا الخاصة".

