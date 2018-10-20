مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

أكدت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تترك منصبها بوزارة التربية والتعليم لا بالاستقالة ولا بالإقالة ، مشيرةً إلى أن كل ما نشر اليوم من اخبار تشير إلى إعفائها من منصبها هي أخبار عارية تماما من الصحة.



وقالت في تصريح خاص لـ "صدى البلد": أمارس عملي في مكتبي بالوزارة بشكل طبيعي منذ صباح اليوم ، ولم أؤجل أيا من مواعيدي نهائيًا.



وأضافت أنه لا يوجد أي خلافات نهائيًا بينها وبين أي من قيادات الوزارة، لافتةً إلى أنها تعاني من تنظيم حملة ممنهجة من أعداء النجاح من خارج الوزارة ، تقوم كلها على بث الاخبار الكاذبة المغلوطة التي من شأنها اثارة البلبلة لتعطيل عمليات الاصلاح التي تتم حاليا بالوزارة.