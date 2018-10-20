الأعلى للإعلام: هاشتاج #مصربخيرمع_السيسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماع

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقرير اليومي لاتجاهات الرأي العام على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.





وسادت التعليقات المليئة بالفخر والسعادة الصفحات والمواقع الاجتماعية، مع انتشار هاشتاج #مصربخيرمع_السيسي.





وقال التقرير: تصدرت صور الرئيس مواقع التواصل الاجتماعي خلال تفقده إحدى القواعد الجوية فجرًا ومشروع مستقبل مصر، ودشن الرئيس رسميًا دخول مروحيات الهجوم الكاسح الكاموف كا-52 المنضمة حديثًا لأسطول القوات الجوية والخاصة بحاملات الطائرات الميسترال، وقام بتجربة الطيران خلالها بوجود طيارها المصري.ومع تصاعد وتيرة الأحداث وردود الأفعال المتعلقة بقضية اختفاء جمال خاشقجي، تداول المصريون الأخبار الخاصة بالقضية وردود الأفعال الأمريكية والتركية تجاه الموقف، خاصة مع توجيه الاتهام للمملكة العربية السعودية بقتل خاشقجي.وتداول المصريون تصريح وزارة الصحة د. هالة زايد بقيام الوزارة بإجراء فحص شامل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، للكشف عن مدمنى المخدرات والمصابين بفيروس الإيدز، والفيروسات الكبدية «بى وسى»، لتقديم العلاج اللازم وضمان عدم نشر العدوى.كما قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المسح القومى سيشمل جميع المحافظات، وتوفر وزارة التضامن التمويل المالى، ويضع مركز البحوث الجنائية والاجتماعية منهجية وخطة المسح من خلال منهج بحثى دقيق، للتعامل مع الأسر والمراهقين.