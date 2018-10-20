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أخبار العالم

مقتل 10 أشخاص جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:53 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مسئول أمني أفغاني أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت جراء تفجير انتحاري وقع في وقت سابق اليوم السبت بالعاصمة الأفغانية "كابول".

وقالت الشرطة الأفغانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - : "إن انتحاريا قام بتفجير نفسه في مركز للاقتراع بالعاصمة كابول ؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا".

وقد توجه الناخبون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد ويقوم نحو 70 ألف من أفراد الجيش والشرطة بتأمينها.
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