مقتل 10 أشخاص جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية

أعلن مسئول أمني أفغاني أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت جراء تفجير انتحاري وقع في وقت سابق اليوم السبت بالعاصمة الأفغانية "كابول".



وقالت الشرطة الأفغانية - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - : "إن انتحاريا قام بتفجير نفسه في مركز للاقتراع بالعاصمة كابول ؛ مما أسفر عن سقوط ضحايا".



وقد توجه الناخبون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد ويقوم نحو 70 ألف من أفراد الجيش والشرطة بتأمينها.

