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تعليم

زراعة عين شمس تناقش تأهيل الخريجين لسوق العمل

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
افتتح د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، ورشة عمل بعنوان دروس وخبرات مستفادة فى تأهيل الشباب لسوق العمل بحضور د. شوقى سليم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د. عصام السحار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أساتذة الكلية والباحثين من مختلف الجامعات المصرية، وذلك فى إطار احتفالات الكلية باليوبيل الماسى لها.

وأكد جلال، في كلمته، على أهمية التعاون والتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمؤسسات والشركات المصرية والعالمية لتخريج طلاب يتناسبون مع احتياجات سوق العمل، وقادرين على المنافسة في السوق العالمي.

وتضمنت ورشة العمل استعراض العديد من الموضوعات فقد تحدث، حسن منصور، رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء،عن سلامة الغذاء وفرص العمل، وتناول د. ايمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الاسبق، التغيرات المناخية والدروس المستفادة منها.

وأوضح د. طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، وعميد معهد إعداد القادة، كيفية تنمية قدرات الخريج نحو مستقبل أفضل، وتحدث سمير السمان خبير اقتصادي، ورئيس مؤسسة السمان، حول أساليب تنمية الزراعة وفرص العمل المختلفة للشباب، وتناول د. ياسر سعد خبير أفات الصحة العامة بوزارة التموين، كيفية مقاومة الذباب والقوارض فى المزارع، كما قدم ياسر محمود، من مؤسسة تيلور اند فرنسيس، دورة تدريبية حول النشر الدولى وبنك المعرفة المصرى.

وكرم د. أحمد جلال، القائمين على تنظيم ورشة العمل، د. محمد مصطفى جرحى نائب وزير الزراعة الأسبق، ود.أحمد عبد الدايم، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الزراعة، ود. لمياء رضوان مدير وحدة النشر الدولى بالكلية وجميع المحاضرين بورشة العمل.

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