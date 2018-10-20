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تعليم مطروح: حملات توعية بأخطار الإدمان بمدارس المحافظة..صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:43 م
ندوات توعية بمخاطر
ندوات توعية بمخاطر التدخين والادمان
ايمن محمود
عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بالتعاون ونادي الدفاع الاجتماعي بمطروح عدة ندوات توعية بمخاطر التدخين والإدمان بعدد من مدارس المحافظة.

وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تم عقد الندوات وحملات التوعية بمدارس الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية ووادي ماجد الإعدادية بنين والسيدة عائشة ع بنات ومطروح الإعدادية بنات والشهديد المعناوي الاعدادية ومدرسة أم الرخم للتعليم الأساسي.

وحاضر في تلك الندوات الإرشادية بعض أئمة أوقاف مطروح ووائل أبو الفتوح مدير نادي الدفاع الاجتماعي بمطروح.

وأضاف أن الندوات تناولت مخاطر التدخين وتوعية أبنائنا الطلاب من أجل الابتعاد عن هذا الداء اللعين في سبيل سلامتهم والحفاظ علي صحتهم حيث أن الشباب عماد الأمة وأساس التقدم وتحقيق النهضة المرجوة لمصرنا الغالية.
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