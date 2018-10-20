انتحار عامل شنقا فى الدقهلية لمروره بأزمه نفسية

اقدم عامل على الانتحار شنقا داخل منزله باحدى قرى السنبلاوين بالدقهلية لمروره بازمه نفسيه .



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحثث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين يفيد بعثور اهالى قرية بشنس التابعه لمركز السنبلاوين بالعثور على جثة جمال . أ . م 55 عاما مشنوقا داخل منزله .



وانتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبسؤال اقاربه اكدوا ان المتوفى يمر بازمه نفسيه منذ فتره وتم نقل الجثمان الى مستشفى السنبلاوين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة