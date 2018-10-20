سقوط طالب من القطار بالدقهلية

سقط طالب من احد القطارات بالدقهلية مما ادى الى اصابته بكسور وجروح.



تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة السنبلاوين ، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول محمود م م 19 عاما طالب ، ومقيم دائرة قسم الكردى ، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وآخر سطحى بالجبهة والركبة اليمنى ( إدعاء حادث قطار ).



وبالإنتقال والفحص وسؤاله , قرر بأنه إثناء إستقلاله أحد القطارات القادمة من المنصورة بإتجاه القاهرة وجلوسه على باب القطار إصطدمت قدمه برصيف محطة هيكل التابعة لدائرة المركز ، مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10560 لسنة 2018 إدارى المركز , وجار العرض على النيابة العامة