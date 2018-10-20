ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

دينا كاريزون تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده بـ10 أيام ..اعرف السبب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة ديانا كرزون صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء احتفال اقاربها وأصدقائها بعيد ميلادها.

وقالت ديانا كرزون : "عيد ميلادى 30 اكتوبر .. بس امبارح كانت احلى مفاجاه من اهلي واصحابي .. عيد ميلاد قبل وقته .. هديتي حبكم .. هديتي وجودكم بحياتى .. شكرا لكل حد شارك بهاليوم الحلو .. الله لا يحرمني منكم ولا من حبكم.. بحبك".

يذكر أن ديانا كرزون أطلقت، مؤخرًا، أغنية خليجية بعنوان "من أمس لليوم"، من إنتاجها وألحان فهد الناصر، وكلمات وتوزيع عبدالله العمانى.
دينا كاريزون تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده بـ10 أيام ..اعرف السبب
loading...

ترشيحاتنا

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

أحمد صابر يكشف حقيقة إعفاء مدير عام التعليم الخاص

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان مصنع أعلاف الأسماك.. صور

عاصفة خاشقجي تطيح بقيادات استخباراتية.. السعودية تعلن وفاته رسميا وهذا موقف تركيا ورد ترامب

بعد إلغاء تراخيص الكتب الخارجية.. الإعلان عن بيع دليل ولي الأمر في المكتبات بموافقة الوزارة.. ووزير التعليم: شراؤه ليس إجباريا

مسئولة التعليم الخاص: أنا في مكتبي بالوزارة.. ولم أترك منصبي

سقوط طالبة من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس بالدقهلية

شاهد.. محمد وعبده يتفوقان على الأجانب ويصممان أفضل بدلة غطس في العالم

الصحف السعودية تبرز إجراءات المملكة في قضية خاشقجي ومحادثة الرئيس السيسي مع الملك سلمان ارتفاع التبادلات التجارية مع مصر لـ3 مليارات دولار

تصرف غريب من زوج شيماء سيف يوم زفافهما

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

هيئة كبار العلماء السعودية تعقب على توجيهات الملك سلمان في قضية خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها على محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟