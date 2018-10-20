دينا كاريزون تحتفل بعيد ميلادها قبل موعده بـ10 أيام ..اعرف السبب

نشرت المطربة ديانا كرزون صورا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام أثناء احتفال اقاربها وأصدقائها بعيد ميلادها.



وقالت ديانا كرزون : "عيد ميلادى 30 اكتوبر .. بس امبارح كانت احلى مفاجاه من اهلي واصحابي .. عيد ميلاد قبل وقته .. هديتي حبكم .. هديتي وجودكم بحياتى .. شكرا لكل حد شارك بهاليوم الحلو .. الله لا يحرمني منكم ولا من حبكم.. بحبك".



يذكر أن ديانا كرزون أطلقت، مؤخرًا، أغنية خليجية بعنوان "من أمس لليوم"، من إنتاجها وألحان فهد الناصر، وكلمات وتوزيع عبدالله العمانى.