الرئيس البرتغالي يشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلاده

أكد الرئيس البرتغالي "مارسيلو دي سوزا" أن الحضارة المصرية من أقدم الحضارات الانسانية منوها الى انه إذا كانت هناك دول يقاس تاريخها بمئات السنين، فإن تاريخ مصر يعود إلي آلاف السنين

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وأضاف خلال استقباله للدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية في مقر الرئاسة البرتغالية-وفقا لبيان صحفي صدر اليوم السبت عن مكتبة اﻹسكندرية أنه يشعر بسعادة لزيارة مصر،مشيرا إلي العلاقات المتميزة بين مصر والبرتغال والعلاقات المتميزة التي تجمعه والرئيس عبد الفتاح السيسي ووعد بزيارة مصر مرة أخري، والذهاب إلي مكتبة الإسكندرية.



ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي الفقي أن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية للعلاقات الثقافية بين مصر ودول أوروبا، ولاسيما في إطار تعميق حوار الثقافات، ودراسة التفاعل الحضاري بين دول جنوب أوروبا وحوض البحر المتوسط .



حضر اللقاء المستشار خالد هاشم القائم بأعمال السفير المصرى بالبرتغال .



وكان الدكتور مصطفي الفقي قد ألقي محاضرة في مؤتمر الإسلام اليوم والحوار بين الثقافات الذى عقد بالبرتغال أكد فيها على أهمية الحوار بين الثقافات، ومواجهة التطرف، والتأكيد علي أن الإسلام يعزز التعايش الإيجابي بين الشعوب، والسلم الدولى.



وعلي هامش المؤتمر الدولي الذي شارك فيه عدد من الشخصيات الدولية قام الفقي بزيارة المكتبة القومية بالبرتغال وبحث أفاق التعاون بينها وبين مكتبة الاسكندرية.