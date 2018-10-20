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برلمان

برلماني يطالب الاستعلامات بضرورة تنشيط الدعاية الخارجية لمصر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:38 م
الهيئة العامة للاستعلامات
الهيئة العامة للاستعلامات
فريدة محمد
أشاد النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بملتقى سانت كاترين للسلام الدولي والذي أقيم تحت شعار "هنا نصلي معا"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن ملتقى الأديان هو رسالة محبة وسلام وتعايش بين الأديان، وأن الهدف الرئيسي من إقامة ذلك الملتقى هو رسالة محبة وتعايش وأمن وسلام على أسس المواطنة السليمة للعالم بأكمله.

وثمن "بدير" فى بيان له اليوم دور مصر الرائد في مواجهة الإرهاب، كما وجه التحية لرجال الجيش الجيش والشرطة لجهودهما المرموقة فى مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة، وتطهير سيناء منهم.

وتابع النائب البرلماني قائلا: أن هذا الملتقى سوف يجنى بثمار إيجابية فى مجالات مختلفة خلال الأيام المقبلة، منها انتعاش حركة السياحة الى مصر خاصة السياحة الدينية، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وطالب عضو البرلمان، هيئة الاستعلامات المصرية بضرورة تنشيط الدعاية الخارجية للترويج لزيارة المعالم السياحية في مصر وخاصة منطقة سانت كاترين بعد اعتمادها من قبل قداسة البابا فرانسيس الاول بابا الفاتيكان ووضعها على خريطة الحج بالنسبة للاخوه الأقباط حول العالم.
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