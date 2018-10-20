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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري بكابول إلى 15 قتيلا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة الأفغانية (كابول) اليوم السبت إلى 15 قتيلا..حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا التفجير الانتحاري حتى الآن.

قد توجه الناخبون في أفغانستان صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد ويقوم نحو 70 ألفا من أفراد الجيش والشرطة بتأمينها.
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