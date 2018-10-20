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مرأة

نصائح للوقاية من أمراض الأوعية الدموية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني والمنسق العام لحملة "إنقاذ الأطراف من البتر"، أنه لابد من مراجعة الطبيب في حال وجود أي تغيرات بالقدم مثل "وجود ناصور بالقدم يفرز صديدا باستمرار أو إحمرار أو تغير بلون أصابع القدم أو حدوث غرغرينا أو الإصابة بعدوى والتهاب القدم عند مرضى السكري أو فقدان الشعور بالقدمين أو أصابعهما.

وقال الدكتور حسام المهدي، إن الشعور بسخونة القدمين حالة يمكن أن تحدث لأسباب مختلفة ولكل الفئات العمرية وقد تكون الحرارة في القدم أمرا بسيطا يمكن علاجها بسهولة أو أنها قد تشير في بعض الأحيان إلى وجود مشكلة أكثر خطورة تحتاج إلى معاينةٍ طبية وإجراء بعض التحاليل والفحوصات.

وأضاف الدكتور حسام المهدي أن مشكلة ارتفاع نسبة الدهون في الدم تعد هذه المشكلة مسؤولة بشكلٍ أساسي عن تصلب الأوعية الدموية وتضييقها وارتخاء الصمامات الموجودة فيها ما يساهم في إخفاقها في قيامها بعملها كما يجب.

وأشار المهدي إلى أن هناك بعض النصائح العامة التي يجب اتباعها من أجل الوقاية من أمراض القدم السكري والأوعية الدموية بشكل عام من ضمنها التنظيف الدوري للقدمين بواسطة الماء والصابون الطبي لقتل الميكروبات التي قد تتطور وتصبح فطريات وتجنب استخدام الأدوية بدون استشارة الطبيب والبعد الكامل عن التدخين والمدخنين وعدم تناول المشروبات الكحولية.
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