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محافظات

افتتاح المرحلة الأولى من منازل قرية الروضة 15 نوفمبر القادم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:40 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
استعرض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء موقف تنفيذ المرحلة الأولى من منازل قرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد تمهيدا لافتتاحها في 15 نوفمبر من العام الجاري 2018م.

وطالب المحافظ أثناء اجتماعاته اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة بسرعة الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة المرحلة الأولى من منازل قرية الروضة، مؤكداً أنه سيتم الافتتاح منتصف شهر نوفمبر القادم.

قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس مصطفى عايش محمود إن العمل يجرى في 294 منزلا بنسب تنفيذ مختلفة من جميع الجهات، كما تم توريد وتركيب شبكة المياه، وجار إنشاء وتجهيز الطرق وشبكة الكهرباء، وكذلك إنشاء المدارس وتركيب خزانات ومواتير المياه إلى جانب المرافق الخدمية الأخرى داخل القرية وتوابعها.
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