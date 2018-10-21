أسر مصابي يناير يستغيثون بالرئيس ..الدولة منحتهم عقارا بالتجمع في 2012 وتطالبهم باخلائه اليوم.. 40 أسرة تواجه شبح الرصيف.. الأهالي: مستعدون ندفع ثمن الشقق بس بلاش الطرد.. فيديو

أسر مصابي يناير:

ورقة حولت أيامنا إلى جحيم وكابوس

نتمنى أن يصل صوتنا إلى وزير الإسكان

قمنا بإدخال الكهرباء والغاز والمياه بإيصالات باسمائنا





أطفال صغيرة في مدخل إحدى عمارات التجمع الأول بحي القاهرة الجديدة بمجرد النظر لهم تنتابك حالة من القشعريرة، التهديد بالطرد جعل عيونهم الصغيرة دامعة باستمرار؛ وإن تحركت للأمام قليلا ترى إحدى المسنات التي تعيش بالعقار وقد ظهرت علامات الزمن في كل تجعيدة من تجاعيد وجهها ونظرة الألم بعينها.

بدأت القصة في 2012 عندما قررت الدولة إعطاء سكن لأسر مصابي ثورة 25 يناير باعتبارهم أبناء للدولة ويجب احتضانهم، وبالفعل تم سكين هؤلاء الأسر بالعقار "5 أ" بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة وأصبحوا سكان بهذا المكان بعلم الدولة وقاموا بإدخال الكهرباء والغاز والمياه بإيصالات بأسمائهم أي أن الجهاز على علم أنهم ملاك.

ولكن لم تطيب أيامهم،فقد استيقظوا صباحا وجدوا ورقة من الجهاز غير مختومة ولا تحتوي على أي اسم شخص بعينه من الجهاز بل هو مجرد إنذار بإخلاء العقار في خلال 10 ايام دون سابق أي إنذار و بدون إبداء أي أسباب ؛ كان وقع ذلك الخبر كصدمة،حولت أيامهم إلى جحيم



وكابوس يتمنون أن يستيقظوا منه في أسرع وقت.

تجولت عدسة "صدى البلد" في العقار وقام السكان باستقبالنا بابتسامة يملؤها الأمل الأخير في أن يصل صوتهم لوزير السكان لحل المشكلة والانتهاء من حالة التوتر والقلق التي يعيشها السكان.في البداية ، استضافتنا " أم مروة " أحد السكان ، وهي مسنة تعيش في العقار منذ 2012 ؛ روت "أم مروة "والدموع تنهمر منها أنها تسكن في العقار منذ 7 سنوات تقريبا وهي أرملة لا تعمل و تعول 3 بنات ، ومريضة لا تقدر على الطرد وليس بيدها أي شئ يمكن فعله سوى التوسل للمسئولين ألا يقوموا بطردها هي وبناتها .عبد الرحمن حمدي أحد السكان العقار ، وقال أنهم متواجدون في العقار منذ 8 سنوات تقريبا وقاموا بتكوين حياتهم واستقروا في المكان باعتباره ملكا لهم وعلى أساسه قاموا بالحاق اولادهم في المدارس وإختيار الوظائف القريبة من المنزل ، أي أنهم أسسوا حياة متكاملة في المكان كيف لنا أن نترك المكان في ذلك الوقت القصير.ولاء صابر أم لأربعة أطفال تعيش في العقار منذ 6 سنوات قالت لـ صدي البلد .. " جيت وأنا حامل في إبني التالت، وابني الرابع اتولد هنا، إحنا عملنا هنا حياة وأسرة و بيت وولادنا دخلوا المدارس وبقى ليهم صحاب"، قرار الإخلاء جاء في وقت غريب ومن الصعب تنفيذه في الوقت الحالي مطالبة بتأجيل الإخلاء نظرا لدخول الأطفال المدارس أو تقسيط ثمن الشقق للسكان و لكن قرار الإخلاء صعب التنفيذ.وأكد محمود فايق أحد سكان المكان أن هناك مجهولون يستفزون المواطنين للخروج من العقار عن طريق قطع المياه والكهرباء عنهم وترهيبهم عن طريق كسر قفل باب العمارة الخارجي و إفتعال المشاكل مع السكان.وأوضح أن مطالب السكان بسيطة وهي تقنين أوضاعهم في العقار مع الجهاز أو بيع الشقق بالسعر المناسب الذي يحدده فهم على استعداد تام لدفع سعر الشقق لإثبات حسن النية والتأكيد على أنهم ليسوا بلطجية.بصوت هادئ ملئ بالحزن عبرت حبيبة ذات الأربع سنوات " نفسي أنام و أنا مطمنة " تلك الكلمات البسيطة ذات المعنى الكبير عبرت عن كل الأطفال بالعقار متمنين حل تلك الأزمة قريبا .. قائلا : الحقنا ياريس هنترمى فالشارع.وناشد الأهالى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء التدخل لإنقاذهم من التشرد والطرد إلى الشارع.