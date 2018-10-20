ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مورفي يتعادل لـ كارديف سيتي أمام فولهام فى الدوري الانجليزي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:39 م
جوش مورفي
جوش مورفي
حسن العمدة
أحرز جوش مورفي هدف التعادل لفريقه كارديف سيتي فى شباك فولهام من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد كارديف سيتي فى الجولة التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وأدرك فريق كارديف سيتي هدف التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق مورفي من عمر الشوط الاول .

وافتتح فريق فولهام التهديف فى الدقيقة 11 عن طريق أندريه شورله .

ويحتل فريق فولهام فى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط ، وجاء كارديف سيتي فى أخر مرتبه بجدول المسابقه برصيد نقطتين .
loading...

ترشيحاتنا

العراق يتراجع عن نقل ملكية شركات النفط الحكومية

الإمارات تشيد بتوجيهات وقرارات الملك سلمان بشأن قضية خاشقجي

شاهد.. محمد وعبده يتفوقان على الأجانب ويصممان أفضل بدلة غطس في العالم

بدء التشغيل التجريبي لـ4 محطات من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث.. فيديو

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

الأعلى للإعلام: هاشتاج #مصربخيرمع_السيسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماع

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق شارع رمسيس 4 أشهر.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ريال مدريد يواصل الانهيار في الدوري الإسباني بسقوط مفاجئ أمام ليفانتي

الأهلي يعلن تفاصيل تعاقد أمبرو الإنجليزية لرعاية ملابس فريق الكرة

بث مباشر للقمة النارية بين تشيلسي ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

هدف تعادل تشيلسي يتسبب في مشاجرة بين مورينيو ومساعد ساري.. فيديو

دوري التأجيلات.. الإنتاج الحربي يتصدر والاتحاد يتأهب لخطف الوصافة من الزمالك

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدمة للجهاز الفني بالأهلي.. إصابة فتحي وفحص طبي لتحديد موقفه من رحلة الجزائر

مباراة الـ100 دقيقة.. تشيلسي يتعادل بصعوبة مع مانشستر يونايتد ..فيديو

أرقام قياسية حققها لاعبو مانشستر يونايتد وتشيلسي خلال مواجهة الـ 100 دقيقة

مارسيال يسجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي.. فيديو

إشارة مثيرة من مورينو إلى جماهير تشيلسي عقب التعادل أمام مانشستر يونايتد .. فيديو وصور

20 لاعبا فى قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة وفاق سطيف بنصف نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ناعمة لـ نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا في باريس.. صور

بعد فستان زفاف شيماء سيف الأنيق.. شاهد نجمات ممتلئات تألقن بحفل زفافهن.. صور

20 صورة تكشف أناقة فساتين بلقيس فى عيد ميلادها

وزير النقل: دراسة زيادة سعر التذكرة بعد افتتاح مترو مصر الجديدة.. صور

الاحتفال بعيد ميلاد إليسا وتكريمها وسط الآلاف من طلاب جامعة الدلتا.. صور

فيديو

مى حلمى تكشف عن أغنية حفل زفافها من محمد رشاد .. فيديو
أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو
بدرة: زيادة الاستثمار 24% على عام 2017.. فيديو
الزراعة تكشف تفاصيل جديدة عن إستراتيجية تطوير الثروة السمكية
عميد معهد القلب لـ الفتيات المدخنات: حجر الشيشة يعادل 20 سيجارة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟