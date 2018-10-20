مورفي يتعادل لـ كارديف سيتي أمام فولهام فى الدوري الانجليزي

أحرز جوش مورفي هدف التعادل لفريقه كارديف سيتي فى شباك فولهام من عمر الشوط الاول ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد كارديف سيتي فى الجولة التاسعه ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



وأدرك فريق كارديف سيتي هدف التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق مورفي من عمر الشوط الاول .



وافتتح فريق فولهام التهديف فى الدقيقة 11 عن طريق أندريه شورله .



ويحتل فريق فولهام فى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط ، وجاء كارديف سيتي فى أخر مرتبه بجدول المسابقه برصيد نقطتين .

