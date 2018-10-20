العيسي: السعودية عالجت قضية خاشقجي بشفافية مستمدة من دستورها الإسلامي

قالت رابطة العالم الإسلامي الكائن مقرها فى مكة المكرمة ، في بيان صدر عن أمينها العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية باشرت معالجة قضية مواطنها جمال خاشقجي بمنهجها الشفاف والعادل المستمد من دستورها الإسلامي، الذي ارتكز عليه نظام حكمها منذ أن تأسست حتى اليوم.



وأكد الشيخ محمد العيسى، أن ما صدر عن المملكة العربية السعودية يأتي في صالح تحقيق العدالة المطلقة والمجردة، حيث حكم الشريعة الإسلامية لمحاسبة المدانين في تلك الجريمة النكراء، لافتًا إلى أن هذا المستوى من الشفافية والعزيمة يُعتبر أنموذجًا عاليًا في قيم النزاهة والعدالة لاتضطلع به إلا الدولة العصرية وقد زادها الله توفيقًا وتسديدًا بهدايتها لتحيكم شرعه المطهر .



ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى تفويت الفرصة على المتربصين بالأمة وأمنها واستقرارها وقدسية مرجعيتها، وعدم الانسياق خلف الرهانات المكشوفة النوايا والأهداف والمزدوجة المعايير في قضايا أوسع منها في التكييف الجنائي يعلمها الجميع.



وثمن العيسى ما صدر عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، من كبار علماء الأمة الإسلامية من تأكيد قوي يحمل مضامين واضحة على أن المملكة العربية السعودية بالنسبة لهم وللعالم الإسلامي بأسره خط أحمر، مذكرًا أن الله تعالى أسرع مكرًا وأمتن كيدًا.