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ديني

نادية عمارة توضح صور الجهاد فى سبيل الله

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:36 م
الدكتورة نادية عمارة،
الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية
إيمان طلعت
قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن للجهاد صورا كثيرة منها الجهاد فى سبيل الله لنشر الإسلام عن طريق الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالقتل والذبح، والجهاد فى نشر العلم عموما التى ينفع الإنسان والبشرية وصبر الإنسان على أداء هذه المهة رغم المشقة والتعب الذى من الممكن أن يتلقاه وهو ينشر العلم فهذه تُعد من صور الجهاد العظيمة فى سبيل الله.

وأضافت عمارة، خلال لقائها على فضائية "دي إم سي"، أن من صور الجهاد المهمة أيضًا مقاومة الفساد فى كل زمان ومكان وهذا جهاد كبير، فكل أعمال الخير والبر تحتاج من الإنسان صبرا لأنها جهاد.

وأشار الى أن هناك أيضًا جهادا بالنفس وبالمال وباللسان و بالحُجة والبرهان وهذا تكلم عنه القرأن الكريم فى شأن الدعوة وأخبر الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى { فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا }، فكل هذه صور الجهاد وليس ما يعتقدونه جماعات الظلام والشر بان الجهاد هو حمل السلاح وقتل الغير.
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